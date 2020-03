in foto: Coronavirus

Nel pomeriggio sono stati registrati altri cinque casi positivi allo Spallanzani e per questo il numero dei casi positivi totali nella regione Lazio sale a 22 (compresi i due cinesi ormai negativi e il ricercatore guarito). Tutti, hanno sottolineato i medici dell'Istituto Nazionale di Malattie infettive, hanno link epidemiologico con il nord Italia. Per quanto riguarda il caso del poliziotto di Pomezia, il collegamento è riconducibile alla figlia e alla sua partecipazione al concerto dei Jonas Borthers al Forum di Assago lo scorso 14 febbraio. Il poliziotto si recò al pronto soccorso di Tor Vergata, ma non dichiarò nessun link epidemiologico (cioè il viaggio della figlia).

Coronavirus, i 22 casi positivi nel Lazio (di cui 3 guariti)

Sono 22 le persone che sono sono o sono state affette da coronavirus nel Lazio. In questo conteggio, infatti, rientrano i due turisti cinesi, ancora ricoverati, ma ormai negativi, e il ricercatore tornato da Wuhan, negativo e dimesso dallo Spallanzani. Tutti i restanti casi hanno link epidemiologici, cioè presentano collegamenti con il nord Italia. I ricoverati sono 12 (ma il dato è aggiornato al bollettino delle 12). Due casi destano preoccupazione.

Questi i 22 casi positivi:

i 2 turisti cinesi, i primi due contagiati. Sono ormai negativi, ma ancora ricoverati allo Spallanzani

il ricercatore di ritorno da Wuhan, guarito e ormai dimesso

il poliziotto di Pomezia, ricoverato con polmonite

moglie, due figli e cognata del poliziotto in sorveglianza domiciliare

due persone riconducibili al nucleo familiare di Pomezia

padre, madre e figlia residenti a Fiumicino, ricoverati

persona di rientro dall'Iran

persona di rientro da Zanzibar

uomo di Castel Madama

due allievi dei vigili del fuoco

un giornalista

una donna di Fiuggi

una donna di Sassari

una donna di Cremona

I casi di coronavirus regione per regione

Di seguito la tabella con il conteggio dei casi positivi al coronavirus regione per regione. In Lombardia, regione più colpita, ci sono 1520 persone positive.