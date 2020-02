in foto: La Presse

È risultato negativo al test per il coronavirus il paziente ricoverato in gravi condizioni all'Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma dalla serata di ieri, domenica 2 febbraio. A comunicarlo in una nota l'assessorato alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio: "Ci è stato appena comunicato dal Laboratorio di Virologia che il paziente straniero ricoverato nella serata di ieri all'ospedale Spallanzani è risultato negativo ai test". Il paziente attualmente è in gravi condizioni e si trova ricoverato presso il reparto di Rianimazione.