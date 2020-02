Arriverà oggi dalla città di Wuhan il volo con a bordo gli italiani che erano rimasti bloccati in Cina a causa della diffusione del coronavirus. A bordo ci sono 56 persone. All'appello ne manca una perché aveva la febbre ed è dovuta rimanere in ospedale. Il volo arriverà all'aeroporto militare di Pratica di Mare intorno alle 10 di questa mattina, dopo essere decollato alle 22 di ieri, ora italiana. "Il protocollo prevede 14 giorni di isolamento, è giusto che vengano osservati dalle autorità sanitarie", aveva spiegato ieri il ministro della Salute Roberto Speranza. I 57 saranno controllati nell'area di biocontenimento direttamente all'aeroporto: chi risulterà negativo verrà trasferito negli alloggi allestiti alla cittadella militare della Cecchignola; chi presentasse sintomi sospetti, verrà isolato e poi portato all'Istituto Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani.

Da Fiumicino inizia oggi il ponte aereo per rimpatriare i turisti cinesi

Sono cominciate all'aeroporto di Fiumicino le operazioni per il rimpatrio dei turisti cinesi ancora presenti a Roma. Nel principale scalo di Roma è atterrato intorno alle 6 il primo volo della China Airlines, proveniente da Taipei, dedicato a riportare in Cina i turisti che si trovavano in vacanza nel nostro Paese. L'annuncio dell'avvio del ponte aereo da e per la Cina era stato annunciato ieri dal Commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Angelo Borrelli.

Coronavirus, i dati aggiornati

Questi i dati aggiornati ad oggi, lunedì 3 febbraio, in merito all'epidemia: i morti legati al coronavirus sono 361 e 17.205 sono i casi complessivi. Sono 21.558 i casi sospetti, mentre le guarigioni sono arrivate a quota 475.