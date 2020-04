Sono 48 i nuovi casi di coronavirus a Roma, 78 nell'intera provincia. 7, invece, i contagi nel resto del Lazio. Sembra confermarsi il trend in diminuzione, anche se nella regione si sono registrati nuovi focolai negli ultimi giorni. Uno di questi, denunciato da Fanpage.it, è quello all'Ateneo Salesiano del quartiere Nuovo Salario, alla periferia di Roma: secondo quanto riportato dalla Asl Roma 1, la situazione sarebbe però ‘sotto controllo' e tutti gli ospiti sono stati messi in sorveglianza sanitaria. Nel territorio della Asl Roma 2, invece, dopo le tensioni di questa notte i negativi tamponati all'Hotel Capannelle sono stati trasferiti ai luoghi dove erano originariamente ospitati. Tamponi anche nelle case di riposo e nelle Rsa del territorio laziale, tra le strutture più attenzionate della regione.

Bimbi in terapia intensiva stanno meglio

Sono 20 invece i pazienti ricoverati al Centro Covid di Palidoro dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù: si tratta di 6 mamme e 14 bambini. Tre piccoli sono ricoverati in terapia intensiva, ma stanno migliorando e rispondendo bene alle cure. Una mamma sintomatica è stata invece trasferita per le cure presso un centro per adulti.

A maggio selezionati volontari per vaccino

"Oggi registriamo un dato di 85 casi di positività e prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,5% – dichiara l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Aumentano i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 534 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Entro maggio saranno selezionati i primi volontari per la sperimentazione del nuovo vaccino per il COVID-19 e Roma e l’Istituto Spallanzani sono in prima linea in questo progetto di ricerca. E’ una sfida molto ambiziosa, ma siamo pronti e siamo l’unica Regione ad aver investito sulla sperimentazione per il vaccino".