in foto: Foto dal gruppo Facebook "Cittadini Statuario Capannelle"

Notte di caos all'Hotel Capannelle, dove sono ospitati in isolamento pazienti covid positivi o in quarantena. Da quanto si apprende alcuni ospiti, in particolare uno, hanno dato in escandescenze per ragioni che non sono state rese note. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, polizia e carabinieri e il personale sanitario della Asl. Riportare la calma è stato lungo e complesso proprio per la positività dell'ospite e la difficoltà di interagire in condizioni di sicurezza. Sul gruppo Facebook del quartiere le varie fasi di quanto accaduto sono state raccontate dai cittadini che, svegliati dalle urla, hanno seguito per ore quanto stava accadendo.

"Domani il Comitita di Quartiere Statuario chiederà nuovamente chiarimenti sull’Hotel Capannelle avendo saputo questa sera che ci sono positivi mentre ad oggi era stato detto il contrario", hanno fatto sapere i cittadini in questi giorni in prima fila nella protesta.

La notizia che l'Hotel Capannelle era stato trasformato in una struttura per ospitare pazienti in quarantena o positivi, con la gestione diretta della Asl, aveva già scatenato malumori nel quartiere, tanto che davanti alla struttura di via Siderno era apparsa la scritta "Statuario non è un lazzaretto". La presenza di ospiti trasferiti da alcuni centri di accoglienza dove si erano manifestati casi positivi ha poi esacerbato ulteriormente la situazione, sovrapponendo alla preoccupazione per la salute la strumentalizzazione per l'arrivo di migranti nel quartiere.