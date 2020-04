in foto: Statuario non è un Lazzaretto, la scritta apparsa nel quartiere

Non è stato un fine settimana tranquillo quello dei cittadini del quartiere Statuario di Roma, nella zona dell'Appia Antica. Nel weekend di Pasqua alcune persone residenti in zona si sono spaventate per l'arrivo di possibili cittadini positivi al coronavirus in un hotel del quartiere in via Siderno. Queste persone sono state viste fumare all'aperto e questo ha scatenato la reazione del comitato di quartiere. Inoltre in molti credevano che gli ospiti dell'hotel fossero persone domiciliate al Selam Palace. Qualcuno ha mostrato il suo malcontento per la situazione vandalizzando un muro con la scritta: "Statuario non è un lazzaretto".

La Regione Lazio ha chiarito con una nota: "La struttura di via Siderno è stata messa a disposizione della autorità sanitaria per gestione delle quarantene. Attualmente ospita solo persone negative al tampone ma venute in contatto con positivo che dovranno rimanere in quarantena. Le attuali persone non sono di Selam Palace. Il tutto secondo i protocolli sanitari di contrasto al Covid-19". Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente di municipio Monica Lozzi, Movimento 5 Stelle, che ha effettuato un sopralluogo sul posto e ha chiesto e ottenuto che la struttura alberghiera venga presidiata dalle forze dell'ordine.

Guerriero Latini, presidente del Comitato di Quartiere Statuario, il 12 aprile ha informato i cittadini con un comunicato: