Dopo la denuncia di Fanpage l'Università Ponteficia Salesiana ha reso nota la dimensione del contagio all'interno del campus. Sono quattro le persone che si trovano ricoverate in ospedale e "una ventina" i positivi per cui è stato predisposto il trasferimento presso l'Hotel Marriot dove saranno posti in isolamento. Anche la Regione Lazio, nel bollettino quotidiano, ha esplicitato l'esistenza del focolaio confermando il trasferimento. Ulteriori tamponi sono stati predisposti sul studenti e docenti che vivono all'interno dell'ateneo, circa 280 persone, che si trova inserito in un contesto densamente popolato.

E proprio i cittadini della zona di Nuovo Salario stanno manifestando grande preoccupazione: studenti e membri della congregazione sono parte integrante della comunità, una presenza quotidiana per negozianti e vicini. Il primo a porre il problema è stato il presidente del III Municipio Giovanni Caudo, che ha informato della situazione la cittadinanza con un comunicato pubblicato anche su Facebook. Sotto il post del minisindaco centinaia di commenti di residenti della zona molti dei quali esprimevano costernazione e preoccupazione per la situazione. Fino ad ora infatti quando focolai di tale rilevanza hanno interessato conventi, case di cura o in generale comunità chiuse dove il contagio si può diffondere facilmente, questi sono stati sempre resi pubblici.

"Perché nessuno ci ha informati?". Si chiedono in molti. "Se Fanpage non avesse pubblicato quella notizia, oggi nessuno saprebbe ancora nulla?", scrive l'Associazione Parco delle Sabine. "Pare che fino alla scorsa settimana alcuni docenti insistessero per esami in presenza. Gli studenti si stavano organizzando per opporsi, spero che questo sia risolutivo nel bloccare gli esami in presenza e comunque è doveroso approfondire subito", scrive Anna. Mentre Serena sottolinea come "il problema è che se queste persone sono andate in farmacia o al supermercato lì vicino hanno alzato il rischio di contagio per le persone ignare che nell’ateneo c’era un focolaio".