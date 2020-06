Sono 14 i nuovi casi di contagio da coronavirus a Roma e nel Lazio. Lo rende noto l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio, dopo il consueto briefing con i direttori sanitari delle strutture sanitarie e delle Asl coinvolte nella lotta all'emergenza. I nuovi casi sono quasi tutti riferibili ai focolai attivi nella capitale: 5 al cluster di contagio esploso nel San Raffaele alla Pisana (dove ormai sono 109 le persone contagiate tra pazienti, operatori sanitari e familiari) e 4 al cluster del palazzo occupato in via Pecile alla Garbatella. Due pazienti positivi al Covid-19 si sono poi registrati nella Asl di Frosinone, mentre sono zero i casi registrati nelle Asl di Rieti, Latina e Viterbo. Nelle ultime 24 ore si è contato un solo nuovo decesso di un paziente positivo al coronavirus. Tamponi a tappeto per i dipendenti del centro Rai di Saxa Rubra dopo che due tecnici sono risultati positivi.

"È chiuso il cluster romano dello stabile in Piazza Pecile, a Garbatella. All'interno non ci sono casi positivi. – così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato – Il totale delle persone trasferite dalla struttura è di 52 unita' tra positivi e negativi. Sono stati eseguiti 108 tamponi in tutto e sono 4 i positivi emersi con gli ultimi tamponi. Si tratta di persone già trasferite ieri sera. Nel palazzo rimangono 49 persone, tutte negative e poste in sorveglianza dalla Asl Roma 2. Per quanto riguarda il Centro Rai di Saxa Rubra, siamo in attesa dell'esito dei 50 tamponi effettuati presso il drive-in di Santa Maria della Pietà (Asl Roma 1) e in totale sono stati effettuati 110 tamponi".

Coronavirus Lazio: aggiornamenti contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: 2 nuovi casi positivi di cui 1 riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 1 decesso. 14 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Centro Rai Saxa Rubra: effettuati altri 50 tamponi a drive in Santa Maria della Pietà, in attesa degli esiti. Forte collaborazione tra i servizi della Asl Roma 1, l’unità di crisi regionale e l’azienda Rai;

Asl Roma 2: 4 nuovi casi positivi riferibili al cluster di Piazza Attilio Pecile a Garbatella, casi già noti da esito degli ultimi tamponi già trasferiti ieri sera. Cluster chiuso. Nel palazzo rimangono 49 persone tutte negative poste in sorveglianza dalla Asl Roma 2. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3: 1 nuovo caso positivo. Trasferiti dall’IRCCS San Raffaele Pisana 64 pazienti, non ci sono casi positivi all’interno della struttura. Chiesta la sanificazione dei reparti di medicina, riabilitazione respiratoria e cardiologica;

Asl Roma 4: 1 nuovo caso positivo riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 28 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5: 1 nuovo caso positivo riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana;

Asl Roma 6: 3 nuovo caso positivo di cui 2 riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 22 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone: 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 3 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea; Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda ospedaliera San Camillo: Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda Ospedaliera San Giovanni: Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Policlinico Umberto I: 27 pazienti ricoverati di cui 1 in terapia intensiva. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. 1 paziente guarito;

Policlinico Tor Vergata: 13 pazienti ricoverati. 1 paziente guarito. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari;

Policlinico Gemelli: 55 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 9 in terapia intensiva;

Policlinico Campus Biomedico: Con le dimissioni dell’ultimo paziente il Policlinico Campus Biomedico è una struttura covid free;

Ares 118: Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

IFO: Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;

Istituto Zooprofilattico: Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini e medici veterinari. Il servizio è on line con prenotazioni dal sito;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: Sono 4 i ricoverati positivi al Centro Covid di Palidoro;