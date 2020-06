in foto: IRCCS San Raffaele Pisana

Salgono a 104 i contagi riconducibili al focolaio dell'Irccs San Raffaele Pisana. Sabato 13 giugno il cluster conta 5 casi accertati sui 16 nuovi positivi registrati oggi nel Lazio. I decessi riferibili al San Raffaele Pisana ammontano a 5. Dei nuovi contagi del cluster, 2 sono tecnici del centro Rai di Saxa Rubra, che sono venuti a contatto con un paziente del San Raffaele Pisana, è in corso l’indagine epidemiologica e i tamponi. Cluster chiuso a Montopoli, nella Asl di Rieti, dove sono tutti negativi i tamponi eseguiti nell'ambito dell'indagine epidemiologica riferibile all'Irccs San Raffaele Pisana. "Il focolaio è sotto controllo ma bisogna mantenere alta l'attenzione – ha commentato i dati di oggi sul coronavirus l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – abbiamo esteso l'indagine epidemiologica a partire dai dimessi dal primo maggio scorso e la Asl Roma 3 sta già richiamando ai drive-in i pazienti per sottoporli ai test sierologici". Oltre al Numero Verde 800.118.800 la Asl Roma 3 ha messo a disposizione il numero 333.6106975 per i pazienti dimessi dal primo maggio e loro contatti stretti per avere le informazioni necessarie.

Nel Lazio oggi 16 nuovi contagi, 15 a Roma città

Oggi nel Lazio sono 16 i nuovi contagi, ai quali si aggiungono 9 recuperi di notifiche dei giorni precedenti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2 decessi, ai quali si aggiungono 23 recuperi di notifiche per valutazione di accertamento. Nelle altre province del Lazio diverse da Roma oggi non si registrano nuovi contagi, né decessi, con Viterbo che non ha nuovi casi da circa quindici giorni. I casi attualmente positivi di coronavirus nel Lazio sono 1357, tra i quali 1009 si trovano in isolamento domiciliare, 303 sono ricoverati non in terapia intensiva, 45 sono ricoverati in terapia intensiva. 806 sono i pazienti deceduti e 5778 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 7941 casi.