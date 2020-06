in foto: (La Presse)

Sono 16 i nuovi contagi nel Lazio, ai quali si aggiungono 9 recuperi di notifiche dei giorni precedenti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2 decessi, ai quali si aggiungono 23 recuperi di notifiche per valutazione di accertamento. Dei nuovi casi positivi riscontrati oggi, 5 sono riconducibili al focolaio dell'Irccs San Raffaele Pisana, il cui cluster raggiunge un totale di 104 casi e 5 morti. Nelle altre province del Lazio diverse da Roma oggi non si registrano nuovi contagi, né decessi, con Viterbo che non ha nuovi casi da circa quindici giorni. Questi i dati di sabato 13 giugno riportati al termine del quotidiano confronto tra l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari ed ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus.

I dati sul coronavirus nel Lazio

I casi attualmente positivi di coronavirus nel Lazio sono 1357, tra i quali 1009 si trovano in isolamento domiciliare, 303 sono ricoverati non in terapia intensiva, 45 sono ricoverati in terapia intensiva. 806 sono i pazienti deceduti e 5778 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 7941 casi.

Gli aggiornamenti Asl per Asl

Asl Roma 1: 3 nuovi casi positivi di cui 2 tecnici del Centro Rai di Saxa Rubra (in corso indagine epidemiologica, eseguiti 70 test), riferibili al cluster dell’Irccs San Raffaele Pisana;

Asl Roma 2: 9 nuovi casi positivi riferibili al cluster di Piazza Attilio Pecile a Garbatella, tutti trasferiti presso altre strutture dedicate; al momento non ci sono casi positivi all’interno della struttura;

Asl Roma 3: 3 nuovi casi positivi di cui 2 dei quali riferibili al cluster dell’Irccs San Raffaele Pisana. In corso le procedure per trasferire 64 pazienti dai reparti di medicina e riabilitazione cardiologica e respiratoria presso altre strutture ospedaliere;

Asl Roma 4: Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl Roma 5: Non si registrano nuovi casi positivi. Monitorata la situazione di Guidonia;

Asl Roma 6: 1 nuovo caso positivo, operatrice sanitaria, riferibile al cluster dell’Irccs San Raffaele Pisana;

Asl di Frosinone: Non si registrano nuovi casi positivi, né decessi;

Asl di Latina: Non si registrano nuovi casi positivi, né decessi;

Asl di Rieti: Non si registrano nuovi casi positivi, né decessi. I tamponi eseguiti nell'ambito dell'indagine epidemiologica riferibile all'Irccs San Raffaele Pisana nel comune di Montopoli sono tutti negativi;

Asl di Viterbo: Non si registrano nuovi casi positivi, né decessi.

La situazione negli ospedali romani

Policlinico Umberto I: 27 pazienti ricoverati di cui 1 in terapia intensiva;

Policlinico Tor Vergata: 13 pazienti ricoverati, morta una donna di 79 anni;

Policlinico Gemelli: 55 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 9 in terapia intensiva;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: 4 positivi ricoverati al Centro Covid di Palidoro.