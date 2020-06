in foto: Immagine di repertorio

Sono 9 i casi risultati positivi al Coronavirus nel palazzo occupato in piazza Attilio Pecile alla Garbatella, secondo i dati dell'Asl Roma 2. La notizia di un possibile nuovo focolaio nella Capitale era emersa nella giornata di ieri, quando una delle famiglie che occupano lo stabile è risultata positiva al Covi-19. La mamma e il bambino sono stati subito ricoverati all'Ospedale Bambino Gesù di Roma, mentre il padre si trova al Columbus Hospital. L'Asl Roma 2 in un primo tempo non aveva confermato la notizia di un nuovo focolaio, ma ha inviato i propri operatori sanitari sul posto per gli accertamenti del caso, assieme agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. All'esito delle analisi sono risultati “9 nuovi casi positivi riferibili al cluster di Piazza Attilio Pecile a Garbatella, tutti trasferiti in altre strutture dedicate; al momento non ci sono casi positivi all'interno della struttura”, sottolinea l'Asl Roma 2 nel bollettino dell'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. L'azienda sanitaria aggiunge anche che “16 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare”.

All'Asl Roma 1, positivi 2 tecnici Rai di Saxa Rubra

All'Asl Roma 1, invece, sono 3 i nuovi casi positivi al Coronavirus. Di questi, “2 tecnici del Centro Rai di Saxa Rubra (in corso indagine epidemiologica, eseguiti 70 test), riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 12 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare”.

La situazione nelle Asl, Policlinici Universitari e Aziende Ospedaliere: