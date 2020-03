in foto: Coronavirus

"I casi accertati di coronavirus a Fondi, in provincia di Latina, hanno partecipiato ad una festa" a spiegarlo l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. I pazienti risultati positivi, si apprende dalla Regione Lazio, "sono tutti riconducibili a un medesimo luogo in cui si sono svolti alcuni festeggiamenti ai quali erano presenti invitati provenienti da varie zone d'Italia". Per quanto riguarda il territorio di Pomezia, sul litorale sud della provincia di Roma, "sono in corso a Pomezia oltre 400 interviste di indagine epidemiologica, ossia accertamenti, per stabilire i contatti riconducibili aidue nuovi casi positivi al CoVid-19".

Coronavirus a Pomezia, chiusa accettazione del pronto soccorso Sant'Anna

L'accettazione del pronto soccorso della Casa di Cura Sant'Anna di Pomezia è stata chiusa a seguito di due pazienti risultati positivi ai test per la ricerca del nuovo coronavirus. A darne notizia anche la pagina Facebook del Comune di Pomezia: "Si invita la cittadinanza PER TUTTE LE PATOLOGIE CHE NON RIGUARDANO IL CORONAVIRUS a contattare il numero 118 e a prendere come riferimento il Pronto Soccorso del Nuovo Ospedale dei Castelli e gli Ospedali riuniti di Anzio e Nettuno. Seguiranno aggiornamenti". Ieri sono risultati positivi altri tre cittadini: due di Pomezia e uno di Ardea.