in foto: Coronavirus

L'accettazione del Pronto Soccorso della Casa di Cura Sant'Anna di Pomezia per consentire la gestione di due pazienti risultati positivi al coronavirus. Per uno dei due si sta valutando l'invio in sorveglianza domiciliare. Così comunica l'assessore alla Sanità e all'Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio.

Così si legge anche sulla pagina Facebook del Comune di Pomezia: "Si informa che è stata sospesa a scopo precauzionale l'accettazione al Pronto Soccorso della Clinica Sant'Anna di Pomezia per consentire la gestione di due casi positivi al #COVID19, di cui uno in valutazione per invio in sorveglianza domiciliare. Si invita la cittadinanza PER TUTTE LE PATOLOGIE CHE NON RIGUARDANO IL CORONAVIRUS a contattare il numero 118 e a prendere come riferimento il Pronto Soccorso del Nuovo Ospedale dei Castelli e gli Ospedali riuniti di Anzio e Nettuno. Seguiranno aggiornamenti".

Casa di Cura S. Anna – Policlinico Città di Pomezia, una casa di cura privata convenzionata, "da oltre trenta anni è la struttura di riferimento degli oltre 60.000 cittadini di Pomezia ed Ardea, di circa 15.000 lavoratori pendolari e di oltre 150.000 turisti estivi del litorale romano". Così si legge sul sito della struttura sanitaria.

Si tratta di due casi già comunicati ieri dal comune di Pomezia

Ieri il Comune di Pomezia ha informato che sono risultati positivi al coronavirus altri tre cittadini del territorio: due di Pomezia e uno di Ardea. Si tratta di uno studente del liceo Pascal, compagno di classe del primo studente positivo (il figlio del poliziotto del commissariato di Spinaceto). Gli altri due, per l'appunto, sono due persone ricoverate presso la Clinica Sant'Anna di Pomezia, di cui una è una signora di 90 anni di Ardea.