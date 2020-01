È iniziato questa mattina lo sbarco di 1143 passeggeri a bordo della nave Costa Smeralda di Costa Crociere, ferma da ieri mattina nel porto di Civitavecchia dopo che a bordo due cittadini di nazionalità cinese avevano manifestato sintomi compatibili con il Coronavirus. Ieri sera dall'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Già alcuni avevano deciso di lasciare la nave nella tarda serata di ieri arrivato il via libera dalle autorità, ma la maggior parte dei passeggeri ha scelto di muoversi questa mattina quando le operazioni di sbraco sarebbero state accompagnate dall'equipaggio. In tutto a bordo 6000 passeggeri e circa 1000 persone di equipaggio. La nave riprenderà la propria crociera alle 18.00 di questa sera quando mollerà gli ormeggi.

Un passeggero: "Non ci dicevano nulla"

"Internamente non ci dicevano nulla. Ma comunque l'emergenza è stata gestita bene. Certo siamo stati molto preoccupati perché si rincorrevano le voci", così uno dei passeggeri sceso dalla nave ai cronisti che attendevano sulla banchina. Nonostante tutto però a bordo c'era "preoccupazione" ma anche "tranquillità", non si sono verificate scene di panico: solo la stanchezza dell'attesa ha reso molti dei croceristi nervosi. Ora per tutti c'è solo la voglia di tornare a casa o proseguire il viaggio.

Primi due contagi da Coronavirus in Italia: due turisti cinesi a Roma

Poco dopo la notizia che i due cittadini cinesi a bordo della nave erano vittime di una banale influenza, è invece arrivata la conferma che due turisti – anche loro di nazionalità cinese – ricoverati ieri mattina erano effettivamente affetti da Coronavirus. La coppia alloggiava in un hotel di via Cavour nel centro di Roma. La comitiva con cui si trovavano in viaggio è stata rintracciata e posta in quarantena, ora si attende per escludere nuovi contagi.