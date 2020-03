La procura della Repubblca di Roma ha ceduto alla protezione civile centinaia di mascherine e gel igienizzanti sequestrate nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato. Si tratta di dispositivi utili durante questo periodo per far fronte all'emergenza coronavirus, che sono finiti nelle mani dei poliziotti durante i controlli sul territorio, per verificare il rispetto delle regole imposte dal decreto del Governo. Nello specifico, sono detergenti per le mani, dispositivi di protezione individuale e guanti sequestrati a farmacie della Capitale. La Procura, a seguito di interlocuzione con l’Agenzia Regionale della Protezione Civile, ha disposto che i prodotti sanitari, generi di prima necessità per l'emergenza da CoVid-19 venissero dati in dotazione alla protazione civile di via Prenestina, che li distribuirà sul territorio regionale. "La Procura della Repubblica di Roma, nell’attuale emergenza epidemiologica, si atterrà alle stesse modalità di destinazione del materiale, in ogni altro caso di sequestro di materiale sanitario, che dovesse essere effettuato a fronte di ipotesi di manovre speculative" spiega in una nota la Questura.

Coronavirus Lazio, 199 contagi, 75 a Roma

Sono 199 i contagi da coronavirus di oggi nel Lazio, come riporta il bollettino di venerdì 27 marzo. Il numero dei casi totali, compresi pazienti morti e guariti, sale a 2295. Salgono i contagi nelle case riposo della regione, alcune di queste divenute focolai, e nei confronti delle quali c'è massima attenzione. A Roma si registrano 75 casi in più e molti sono all'interno di case di cura: 18 pazienti positivi al coronavirus all'interno della Rsa di Villa Giulia, zona Corviale. La Asl Roma 2, inoltre, segnala 28 nuovi casi alla casa di cura Giovanni XXIII, zona Valleranello.