in foto: Coronavirus nel Lazio

Nel Lazio si registrano oggi, venerdì 27 marzo, 199 nuovi contagi da coronavirus. Il numero dei contagi totali, compresi pazienti morti e guariti, sale così a 2295. Purtroppo si registrano anche nella giornata odierna molti contagi all'interno di case di riposo della regione. Per quanto riguarda la città di Roma, si registrano 75 casi in più e molti sono all'interno di case di cura: 18 pazienti positivi al coronavirus all'interno della Rsa di Villa Giulia, zona Corviale. La Asl Roma 2, inoltre, segnala 28 nuovi casi alla casa di cura Giovanni XXIII, zona Valleranello. Questi i dati dell'ultimo bollettino della Regione Lazio, diffuso al termine della consueta riunione della task force regionale con i direttori delle asl del territorio regionale.

Coronavirus, all'ospedale Bambino Gesù dimesso un altro bambino

All'ospedale Bambino Gesù si segnala la dimissione di un altro bambino (dopo quello già guarito ieri). Ora i bimbi ancora in cura per coronavirus sono quattro, tutti in buone condizioni di salute. Il Policlinico Gemelli, inoltre, segnala di aver eseguito in sicurezza il parto di una paziente positiva a Covid-19.