Il Gran premio di Formula E in programma a Roma per sabato 4 aprile è stato annullato a seguito dalle misure stabilite dal governo per il contenimento dell'epidemia da coronavirus, che hanno portato all'annullamento di molti eventi sportivi, anche del morsport internazionale, mentre altri si svolgeranno a porte chiuse. Ad annunciare la decisione gli organizzatori dell'ABB FIA Formula E Championship: "L'evento è cancellato per il 2020 perché non ci è stato possibile fissare in calendario una data alternativa" ha fatto sapere da Ginevra il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani. Una decisione presa in linea con i decreti emanati dal governo italiano, per rispettare i provvedimenti messi in atto in giornate durante le quali la situazione dell'epidemia non ha ancora raggiunto il suo picco massimo di contagi.

Gli eventi sportivi cancellati a Roma per l'emergenza coronavirus

Per far fronte all'emergenza coronavirus anche a Roma sono stati sospesi o annullati manifestazioni ed eventi sportivi per suspettare le misure stabilite dal governo italiano. Provvedimenti volti a contenere la diffusione del CoVid-19 evitando che le persone si riuniscano affollando luoghi al chiuso o all'aperto, scongiurando che queste occasioni di ritrovo e di festa possano favorire il contagio. Oltre Gran Premio di formula E in programma per sabato 4 aprile, è stata cancellata la mezza maratona RomaOstia fissata in calendario per domenica 8 marzo e la maratona di Roma del 29 marzo. Ora l'attenzione è rivolta verso gli Europei di calcio, che questa estae si disputeranno a Roma con quattro partite allo e in dodici Paesi differenti. Non c'è ancora una decisione ufficiale.