in foto: La partenza della RomaOstia dello scorso anno

La mezza maratona RomaOstia in programma per domenica 8 marzo è stata annullata a causa della diffusione del coronavirus. La decisione è stata presa nel corso di un incontro in prefettura, alla presenza del prefetto di Roma, Gerarda Pantaleone, sul tema dell'emergenza epidemiologica in atto. "Le valutazioni medico-sanitarie provenienti dagli organismi competenti hanno spinto a valutare inopportuno lo svolgersi della mezza maratona Roma-Ostia 2020, evento sportivo previsto per domenica 8 marzo. Sulla base di queste valutazioni, di concerto con le istituzioni presenti al tavolo, così come previsto dall'ultima circolare del Ministero dell'Interno, sarà emanato un provvedimento del Campidoglio per l’annullamento della mezza maratona", si legge in un comunicato del comitato regionale Lazio della Fidal.

Comitato organizzatore della Huawei RomaOstia Half Marathon "prende atto della decisione"

Il comitato organizzatore della Huawei RomaOstia Half Marathon, si legge sulla pagina Facebook della maratona, "prende atto della decisione, appresa alle ore 17:00, e la gira ai tanti iscritti con i quali fino a poche ore fa aveva condiviso il desiderio e la speranza di continuare a celebrare lo storico evento. Gli aggiornamenti e i dettagli inerenti alla nuova data saranno comunicati successivamente dal Comitato Organizzatore".