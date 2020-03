In alcuni supermercati di Roma è stato interdetto l'ingresso a genitori e nonni con figli e nipoti al seguito. Succede ad esempio nella catena il Castoro Supermercati, afferente al gruppo GROS (Gruppo Romano Supermercati), dove alcune mamme sono rimaste di stucco quando il personale addetto a gestire gli ingressi contingentati degli acquirenti, le ha invitate a tornare a fare la spesa senza figli al seguito: "È vietato l'ingresso ai bambini". Il provvedimento sarebbe stato preso – secondo quanto raccontato dall'agenzia Askanews – per ridurre al minimo la possibilità di contagio del nuovo coronavirus e, ovviamente, è presentato come richiesta del supermercato al cliente, ma nei fatti si tratterebbe di un'imposizione. Una situazione che ha generato rabbia nei clienti che si sono visti allontanati dopo anche un'ora di fila. In molti poi si chiedono dove lasciare i bambini per fare la spesa, vista la situazione.

Coronavirus Roma: supermercati con termoscanner all'ingresso

In tre punti vendita dei supermercati Eurospin a Roma ai clienti viene invece misurata la temperatura all'ingresso con un termoscanner. "Si tratta un'iniziativa che abbiamo voluto prendere per tutelare i nostri dipendenti e clienti. Devo dire che i cittadini stanno apprezzando la cosa, si sentono più sicuri: i termoscanner suscitano curiosità e le persone si sottopongono volentieri alla misurazione della temperatura prima di fare la spesa", ha spiegato il titolare dei tre punti vendita Marcello Tamiano a Fanpage. I clienti, è ben inteso, devono accettare di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea volontariamente.