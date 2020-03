Aumentano i pazienti positivi al coronavirus nel Lazio. I dati aggiornati ad oggi, venerdì 20 marzo, registrano che c'è stato un incremento di +99 nuovi casi accertati all'interno del territorio della Regione, che sono passati da 724 a un totale di 823. Di questi, 270 pazienti si trovano in isolamento domiciliare, 426 sono sono ricoverati in ospedale non in terapia intensiva e 45 sono si trovano terapia intensiva. Aumenta anche il numero dei guariti, anche se lentamente, che in un giorno sono passati da 42 a 44. Ad oggi sono 38 le persone decedute che hanno contratto il virus e che sono risultate positive ai test. "Siamo in guerra e stiamo combattendo" è il commento dell'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, che nel consueto bollettino di aggiornamento sull'emergenza CoVid-19 Asl per Asl, ha annunciato la predisposizione di nuovi posti di terapia intensiva per far fronte all'incremento di casi che si attende nei prossimi giorni.

Coronavirus, Fondi in quarantena

La Regione Lazio ha chiuso la città di Fondi, in provincia di Latina, sottoposta a quarantena stretta per il numero di casi accertati che su 40mila abitanti al momento si attesta su 47 tamponi positivi. Secondo quanto appreso il contagio si è diffuso durante una festa di Carnevale. Dalla città nessuno può entrare né uscire, tranne in casi di rientro di cittadini nella propria residenza o domicilio. Il provvedimento che stabilisce misure urgenti di tutela per la salute pubblica, è arrivato nella serata di ieri a firma del vicepresidente della Regione Daniele Leodori e dall’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, in accordo con il prefetto di Latina e il sindaco di Fondi.