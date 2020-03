in foto: Istituto Spallanzani

I pazienti positivi al coronavirus ricoverati ad oggi, 20 marzo, all'Istituto Spallanzani sono 211. Rispetto a ieri sono dieci in più. Di questi 19 hanno bisogno di supporto respiratorio. Questi i dati emersi nell'ultimo bollettino diramato, come, sempre alle 12 dallo Spallanzani. "I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del nuovo coronavirus sono 324", si legge nel bollettino.

Ieri il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, ha annunciato e seguito personalmente le dimissioni dei due coniugi cinesi, i primi pazienti infettati da coronavirus in Italia. Sono clinicamente guariti entrambi, ma la signora ha bisogno di completare il percorso di riabilitazione neuromotoria e per questo è stata trasferita, insieme al marito che la aiuterà, all'ospedale San Filippo Neri. Commossi i due cinesi, ma anche i sanitari dello Spallanzani. "Ho pianto di gioia", ha dichiarato il direttore Vaia.

Bollettino Spallanzani 20 marzo, il testo integrale

Questo il testo integrale del bollettino dell'Istituto Spallanzani pubblicato oggi, 20 marzo 2020: