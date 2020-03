Un uomo di 57 anni è morto al Policlinico Umberto I. Il paziente era positivo al coronavirus, al momento non è noto se fosse affetto da patologie pregresse o meno. Si tratta della settima persona contagiata morta nel Lazio. Attualmente i pazienti positivi al COVID-19 e ricoverati all'ospedale Spallanzani sono 88, quindici sono ricoverati in terapia intensiva perché necessitano di supporto respiratorio. I positivi in totale sono 150, quelli che non sono ricoverati si trovano in isolamento domiciliare a casa. Per far fronte all'aumento dei casi di coronavirus e ai futuri eventuali ricoveri, gli ospedali stanno aumentano di posti dedicati non solo alle terapie intensive, ma anche alle degenze ordinarie. E sono state sospese le operazioni non urgenti in tutto il territorio del Lazio. "Per misure di prevenzione e sicurezza le prestazioni ambulatoriali sono temporaneamente sospese. Verranno garantite solo le prestazioni con codice di priorità Urgente e Breve".

Coronavirus, donna di 82 anni morta per altre patologie

Lo Spallanzani ha fatto sapere che la donna di 82 anni deceduta e risultata positiva al tampone è morto con il coronavorus, e non per il coronavirus. " Ll secondo riscontro autoptico, disposto da questa Direzione, conferma le prime valutazioni cliniche sul decesso della Signora di 82 anni e cioè che la Signora, purtroppo, è deceduta per gravi patologie prevalenti e precedenti la sua positività al Nuovo Coronavirus".