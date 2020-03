in foto: Coronavirus Roma

I contagi totali da coronavirus nel Lazio, dati aggiornati alle 18 di ieri, 11 marzo, sono 150. I pazienti attualmente positivi sono 125, di cui 67 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 18 sono ricoverati in terapia intensiva, 40 si trovano in isolamento domiciliare, 19 sono i pazienti dimessi o deceduti e 6 sono le vittime. Un'autopsia eseguita ieri all'Istituto Spallanzani su un paziente deceduto e positivo a Covid-19 ha dimostrato che quest'ultimo, anche se infetto, è morto prevalentemente per un infarto del miocardio e non a causa del coronavirus.

"Rispetto a ieri registriamo un aumento dei casi di positività, ma c’è anche un raddoppio delle persone clinicamente guarite, ovvero quei pazienti in attesa dei due test consecutivi di negatività che clinicamente diventano asintomatici", ha commentato il 10 marzo l'assessore regionale alla Salute Alessio D'Amato.

I contagi da coronavirus nel Lazio provincia per provincia

Nel Lazio, come detto, i contagi totali da coronavirus sono 150, di cui 125 sono i pazienti attualmente positivi. Questa la distribuzione dei contagi per provincia.

(I dati sono aggiornati alle 18 di ieri, 11 marzo, e si riferiscono al totale dei contagiati, compresi decessi e guarigioni)

Roma 99

Frosinone 8

Viterbo 10

Rieti 3

Latina 11

Lazio fuori regione 19

in foto: La divisione dei contagi per province

In Asl Roma 72 nuovi posti letto per trattamento residenziale intensivo

La Regione Lazio ha informato che sono stati autorizzati 72 posti letto per il trattamento residenziale intensivo per persone non autosufficienti. "L'attivazione va dai 2 ai 10 giorni. Sono 39 posti sulla Asl Roma 1, 23 sulla Asl Roma 2, 10 sulla Asl Roma 3. Tale misura si va ad aggiungere ai 157 posti letto di terapia intensiva destinati al covid-19. Continua il lavoro di potenziamento delle terapie intensive", si legge sulla pagina Facebook ‘Salute Lazio'.