Tre nuovi decessi per nuovo coronavirus a Roma e provincia. Si tratta di due pazienti ricoverati al Policlinico Umberto I di Roma: un uomo di 64 annu e una donna di 81 anni. Il primo soffriva di una pregressa insufficienza renale, la seconda di patologie multiple preesistenti. È deceduto anche un uomo di 80 anni a Tivoli con concomitante sarcoidosi polmonare e neoplasia prostatica. A darne comunicazione oggi la Regione Lazio. I decessi nel Lazio salgono così a 16. Nella giornata di ieri i contagiati dal virus Covid-19 sono arrivati in tutta la regione a 357. Per questa settimana è previsto un aumento costante dei contati, anche se secondo le autorità sanitarie non si arriverà ai numeri drammatici delle aree epicentro del contagio, e le strutture sanitarie dovrebbero essere pronte a far fronte anche agli scenari peggiori.

Apre oggi Columbus Covid 2 Hospital per far fronte all'emergenza

È stato inaugurato oggi alla Colombus il Covid 2 Hospital allestito dalla Fondazione Policlinico Gemello per affrontare l'emergenza coronavirus. La struttura affiancherà l'ospedale Lazzaro Spallanzani per il ricovero dei pazienti contagiati, aumentando anche la dotazione dei letti di terapia intensiva a disposizione. Ad oggi sono attivi 21 letti di terapia intensiva e 32 di malattie infettive. Arriveranno nei prossimi giorni a 59 e 75. Alla struttura allestita a tempo di record saranno affiancati, secondo i piani allo studio della Regione Lazio, un Covid Hospital 3 e un Covid Hospital 4, per "essere pronti ad affrontare ogni scenario", come spiegato dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato.