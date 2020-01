in foto: La Presse

Sono diciotto i pazienti ricoverati all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, sospettati di aver contratto il coronavirus ma risultati tutti negativi e dimessi. Si tratta in parte di cittadini cinesi, provenienti dalle aree colpite dal virus o di italiani di ritorno dopo un viaggio in Cina, che hanno accusato sintomi simili a quelli di una comune influenza. "La situazione è sotto controllo, non c'è motivo di allarme. Ad oggi non ci sono casi accertati di coronavirus in Italia. Per i pazienti sospettati di aver contratto il virus, sono state attivate tutte le procedure necessarie, messi in quarantena e sottoposti ai test, risultati tutti negativi" spiegano dal Ministero della Salute. I casi risultati falsi allarmi sono stati trattati come semplice influenza e poi dimessi. Riguardo ai due turisti cinesi arrivati ieri in ambulanza spiega: "Sono in isolamento e saranno sottoposti agli accertamenti necessari".

Coronavirus: nave da crociera ferma a Civitavecchia, passeggeri bloccati

La nave da crociera Costa Smeralda proveniente da Palma de Majorca è ferma da stamattina al porto di Civitavecchia e circa 6mila passeggeri sono bloccati a bordo. Il personale medico è intervenuto in fatti per visitare una donna asiatica con la febbre alta e per questo si sono resi necessari ulteriori accertamenti per scongiurare il rischio di infezione da coronavirus. Insieme al marito erano arrivati da Hong Kong all'aeroporto di Malpensa di Milano lo scorso 25 gennaio, per poi imbarcarsi sulla nave da crociera a Savona.

Due casi sospetti di coronavirus a Roma

Due sospetti casi di coronavirus a Roma, dove sono in corso gli accertamenti su un turista cinese che si è sentito male in un albergo in via Cavour nel centro storico della Capitale, ed è stato trasportato presso l'ospedale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. L'allerta è scattata nella serata di ieri, mercoledì 29 gennaio, a soccorrerlo il personale sanitario del 118, arrivato in ambulanza con tute e mascherine, come misura preventiva. Insieme a lui è stata portata in ospedale la moglie, anch'essa messa in isolamento e sottoposta ai test.

Cos'è un coronavirus

I coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la sindrome respiratoria acuta grave (SARS). I sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

Come proteggersi dal coronavirus

Le raccomandazioni del Ministero della Salute per ridurre in generale l'esposizione e la trasmissione di una serie di malattie respiratorie comprendono il mantenimento dell'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani), pratiche alimentari sicure (evitare carne cruda o poco cotta, frutta o verdura non lavate e le bevande non imbottigliate) ed evitare il contatto ravvicinato, quando possibile, con chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti.