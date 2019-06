L'ex fidanzata del presidente dell'associazione ‘Piccolo America' Valerio Carocci, è stata aggredita la scorsa notte nelle zone adiacenti l'Arena estiva del Cinema America. A causa dei ripetuti episodi di violenza avvenuti negli ultimi giorni, l'area intorno allo spazio è stata messa sotto vigilanza dalla Questura di Roma. La ragazza è stata prima minacciata verbalmente con riferimenti alle attività del Cinema America, e poi spinta contro il muro. La Digos di Roma sta continuando con le indagini per individuare i responsabili dell'aggressione alla ragazza, attivista del Cinema America, e gli altri partecipanti del pestaggio a Trastevere: per adesso sono quattro i denunciati, appartenenti a CasaPound e Blocco Studentesco.

Aggredita ex ragazza Valerio Carocci, la solidarietà di Virginia Raggi

A esprimere la sua solidarietà alla ragazza del Cinema America aggredita nella notte, anche la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Prima 4 ragazzi ‘colpevoli' solo di indossare una maglietta, ora anche una ragazza. Che vigliacchi. Gli episodi di violenza che, come ha accertato la Digos, sono collegati a militanti di CasaPound sono vergognosi e non verranno mai tollerati in questa città. Vicini al #CinemaAmerica". Lo ha scritto su Twitter la prima cittadina, aggiungendosi al coro di voci indignati per le numerose aggressioni che stanno avvenendo in questi giorni.

L'aggressione ai ragazzi con la maglietta del Cinema America

Domenica notte, invece, quattro giovani con la maglietta del Cinema America sono stati aggrediti, presi a testate e bottigliate da un gruppo che stava festeggiando l'addio al celibato di un uomo di 38 anni. E sarebbe stato proprio quest'ultimo, che lavora come parrucchiere a Casalotti, a fomentare gli altri a scagliarsi contro i ragazzi. Tra i denunciati ci sono anche il coordinatore di Blocco Studentesco e altri due militanti di CasaPound: tutti e tre hanno 23 anni e sono volti noti alle forze dell'ordine. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti oggetti riconducibili al partito di estrema destra, oltre a delle mazze e agli indumenti utilizzati la sera dell'aggressione. Ma non sarebbero stati gli unici a pestare i quattro ragazzi: la Digos di Roma sta lavorando per risalire agli altri partecipanti, che per adesso non sono stati ancora identificati. Ma, visto che hanno agito a volto scoperto e davanti alle telecamere di sorveglianza, non dovrebbe essere difficile capire chi sono.