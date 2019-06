in foto: Uno dei ragazzi aggrediti

Quattro persone, tutte maggiorenni, sono state identificate dalla polizia. Sono ritenute responsabili dell'aggressione di David Habib e Valerio Colantoni, i due ragazzi che indossavano la maglietta del Cinema America e che sono stati picchiati in via San Francesco a Ripa, Trastevere. Le indagini, che sono state condotte dalla Digos della questura di Roma, proseguono perché secondo gli investigatori il gruppetto degli aggressori sarebbe stato composto da sette persone. Non sono state diffuse, per il momento, altre informazioni in merito alla vicenda.

Come segno di solidarietà nei confronti dei ragazzi aggrediti, questo pomeriggio i consiglieri capitolini del Partito democratico si sono presentati in aula Giulio Cesare con la maglietta del Cinema America. "Vogliamo lanciare un grido di allarme dal Campidoglio, che arrivi con forza al prefetto, al questore e al tavolo per l'ordine e la sicurezza della Provincia di Roma. Vogliamo che tutte le forze dell'ordine spingano sull'acceleratore per debellare la piaga che affligge Roma con episodi di violenza di stampo fascista e razzista che ultimamente si stanno ripetendo con troppa frequenza nella capitale di Italia. Ora, il ministro Salvini dica chiaramente da che parte sta: a difesa della Costituzione della Repubblica o in cerca di consensi per il suo partito? A tutti i militanti e a tutti i progressisti, in attesa che le istituzioni facciano il loro dovere, lancio questo appello: è il momento dell'antifascismo militante, dobbiamo diventare noi stessi difensori dei valori che hanno fondato la Repubblica italiana antifascista", ha dichiarato il capogruppo del Pd capitolino, Giulio Pelonzi.