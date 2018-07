in foto: Il luogo dell’incidente

Caccia al pirata della strada che all'alba di ieri, domenica 15 luglio, ha travolto un ciclista su via Appia Nuova tra i comuni di Genzano e Velletri ai Castelli Romani. Quando l'uomo che viaggiava a bordo della bicicletta è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto sul luogo per lui ormai non c'era più nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso provocato dal violentissimo impatto con l'asfalto.

La vittima è un cittadino di nazionalità romena di quarantacinque anni residente a Lanuvio, un lavoratore agricolo e giardiniere che alle 5 del mattino in sella alla sua bici si stava recando a lavoro anche di domenica. Sull'incidente indaga la Polizia Stradale di Albano, coadiuvata dalle forze dell'ordine di Albano, che sono sulle tracce del pirata della strada. Sul posto sono stati trovati i frammenti di una auto dalla carrozzeria grigia scura. Da quanto si apprende si cerca il conducente di un'utilitaria, ma le indagini sono rese difficoltose dall'isolamento della zona e dalla mancanza di telecamere e testimoni.

Nella serata di ieri motociclista è rimasto vittima di un altro incidente stradale dell'hinterland sud di Roma: su via Nettunense un ragazzo di 27 anni di Anzio ha perso il controllo della sua due ruote andando rovinosamente a sbattere contro un palo e rimanendo ucciso sul colpo. L'incidente è avvenuto nel territorio di Lavinio.