in foto: Aeroporto di Ciampino evacuato

Chiuso il terminal Partenze dell'aeroporto di Ciampino domani mercoledì 20 febbraio. Il provvedimento arriva a seguito dell'incendio scaturito questa mattina all'interno dello scalo, a causa del quale è stato evacuato. I voli di linea saranno spostati a Fiumicino. A comunicarlo Adr, la società che gestisce gli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino. "Domani saranno operativi presso l'aeroporto di Ciampino il cargo e l'aviazione generale. Il terminal Partenze per i voli di linea resterà invece chiuso anche domani a causa delle mancate autorizzazioni di Enac e Asl, nonostante le rilevazioni del Cnr sulla qualità dell`aria (rese disponibili fin dalle ore 16.20 di oggi) abbiano certificato una situazione di assoluta normalità". E ha informato che: "I voli di linea previsti nella giornata di domani verranno integralmente spostati sullo scalo di Fiumicino". Adr consiglia ai passeggeri di "contattare la propria compagnia aerea di riferimento per informazioni aggiornate sul proprio volo. Maggiori informazioni sul sito www.adr.it, sui canali social e sulla App del gestore aeroportuale". Dopo la denuncia sporta dalla società che gestisce l'aeroporto la procura indaga per incendio doloso o colposo.

Incendio all'aeroporto di Ciampino

L'incendio è divampato all'interno di un magazzino che si trova sotto al ‘duty free' dell'aeroporto di Ciampino intorno alle 8 di questa mattina. Improvvisamente ha iniziato a suonare l'allarme antincendio e sono subito cominciate le procedure di evacuazione, svolte in maniera ordinata e senza tensioni. I passeggeri e i dipendenti dello scalo sono stati fatti evacuare dal personale di sicurezza nel piazzale esterno della struttura. Inevitabili le ripercussioni sul traffico aereo, bloccate le partenze, con i voli che hanno subito forti ritardi tra partenze e arrivi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco di Ciampino. I pompieri hanno subito spento il rogo e non risultano persone ferite o intossicate.