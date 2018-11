Chiusa la stazione Manzoni della metro A di Roma per un guasto tecnico agli impianti. Infoatac ha comunicato che "i treni transitano senza fermare, i treni transitano senza fermarsi, utilizzare le stazioni San Giovanni e piazza Vittorio". Il provvedimento è stato preso la mattina presto di martedì scorso ed è stata chiusa provvisoriamente anche la fermata Baldo degli Ubaldi "per infiltrazioni d'acqua", riaperta poco dopo. Non è chiaro quando riaprirà la stazione di Manzoni. Nel frattempo, i passeggeri che utilizzano il servizio di trasporto pubblico devono fare i conti anche con la chiusura della fermata Repubblica, che è ancora sotto sequestro trascorse due settimane dal crollo della scala mobile dello scorso 23 ottobre su cui sta indagando la procura. E tra guasti agli impianti e infiltrazioni d'acqua, si corre ai ripari come meglio si può: un utente ieri ha condiviso su Facebook un video che mostra alcuni secchi posti sulla banchina della stazione Valle Aurelia per contenere la pioggia che cadeva dal soffitto. Tentativo fallito: il pavimento era allagato. L'11 novembre è in calendario il referendum su Atac: i romani saranno chiamati alle urne per esprimersi sulla possibilità di aprire il servizio pubblico dei trasporti alla concorrenza privata attraverso una gara.