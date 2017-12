Non c'è pace per il povero Spelacchio, l'albero di Natale più discusso e chiacchierato della storia della capitale, definito ‘spazzolone del water' dal Guardian, oggetto di ricorsi e denunce in tribunale, al centro di infinite polemiche politiche. Il triste abete di piazza Venezia ieri mattina all'alba è rimasto anche al buio, le luminarie spente.

Da quanto si apprende qualcuno avrebbe scollegato i fili che alimentano le luci degli addobbi. E da Acea spiegano: "Noi abbiamo solo fornito l’energia elettrica che attraverso un cavo alimenta l’impianto di illuminazione dell’albero, realizzato da una ditta privata. Il nostro sopralluogo ha chiarito che non si tratta di un guasto, ma di un intervento doloso: i fili sono stati staccati". Si sarebbe trattato dunque di un ‘sabotaggio' o di una semplice bravata, ma non di un guasto.

Solo lo scorso venerdì la sindaca Virginia Raggi, mentre i romani continuavano a lasciare biglietti ironici sulla dipartita dell'abete, invitava ad abbassare i toni e a ridimensionare la vicenda: "Voglio rassicurare tutti: abbiamo avviato un'indagine interna per capire esattamente di chi sia la responsabilità. "Prendiamola con un sorriso, a Spelacchio si sono affezionati tutti e poi ci sono problemi ben più gravi".