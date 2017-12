La sindaca di Roma Virginia Raggi, a margine dell'inaugurazione del Presepe di piazza di Spagna, è intervenuta sull'annosa polemica attorno a Spelacchio, come è stato ribattezzato l'albero di Natale di piazza Venezia pagato e allestito dal Comune. "Voglio rassicurare tutti: abbiamo avviato un'indagine interna per capire esattamente di chi sia la responsabilità", ha spiegato la prima cittadina, per poi invitare tutti a ridimensionare la vicenda: "Prendiamola con un sorriso, a Spelacchio si sono affezionati tutti e poi ci sono problemi ben più gravi".

Spelacchio, come ormai è conosciuto l'albero di Natale più discusso della storia di Roma, è anche un soprannome gentile rispetto a ‘spazzolone del wc' come lo ha chiamato il Guardian. La questione è stata commentata anche dall'assessora all'Ambiente Pinuccia Montanari che, come Raggi, ha invitato a concentrarsi sui veri problemi della città, per parlare poi di "un mezzo complotto" e di una "regia" dietro le polemiche di questi giorni.

La tempesta sul tristarello albero di piazza Navona non sembra così scemare. Dopo averlo dichiarato ‘morto', e l'annuncio del Codacons che vuole portare l'amministrazione in tribunale, al pari delle opposizioni, i romani attendono la nuova puntata della saga dell'inverno. E se la sindaca ha ragione a dire che ci sono problemi più gravi di Spelacchio a Roma, sarebbe bastato fare un albero di Natale ‘normale' per non prestare il fianco all'ennesima polemica.