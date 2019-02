in foto: Immagine di repertorio: manifestazione antifascista a Roma

Alcuni studenti del Benedetto Da Norcia hanno denunciato di essere stati aggrediti fuori scuola da alcuni militanti di Blocco Studentesco, l'organizzazione studentesca di CasaPound. "Gli attivisti di estrema destra stavano volantinando all'ingresso dell'istituto e sono scattati quando un ragazzo ha preso il volantino e l'ha piegato per metterselo in tasca", racconta uno studente. "Evidentemente hanno pensato che stava per strapparlo. Allora sono partiti con calci e pugni. Il ragazzo è cascato per terra e hanno continuato a colpirlo. Poi si sono accaniti sulla ragazza che era con lui, prendendola a schiaffi". Due studenti sono dovuti andare in ospedale per ricorrere alle cure dei sanitari e si sono fatte refertare. La Questura di Roma conferma che una pattuglia è dovuta andare al Benedetto Da Norcia dopo la chiamata fatta dal preside dell'istituto: ma i protagonisti dell'aggressione si erano già dileguati.

Il ministro Giovanni Tria blocca lo sgombero di CasaPound

Ed è di oggi la notizia che il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria ha bloccato lo sgombero di CasaPound. Secondo Tria non c'è priorità di sgombero perché il palazzo di CasaPound non è a rischio crollo e non ha problemi igienici. Il ministro si attesta così sulla linea del vicepremier Matteo Salvini, che aveva già dichiarato come lo stabile di via Napoleone III non fosse affatto una priorità per loro. La sindaca Virginia Raggi aveva scritto al Mef per chiedere la liberazione del palazzo dai militanti di estrema destra: la richiesta è stata inoltrata dopo che il Partito democratico ha presentato in Campidoglio una mozione per chiedere lo sgombero di CasaPound, ma oggi è arrivata la risposta negativa da parte del Ministero. Dopo la lettera della sindaca a Tria, CasaPound aveva annunciato una manifestazione sotto il Campidoglio, che si è tenuta l'8 febbraio. In quell'occasione Luca Marsella, consigliere di CasaPound al X Municipio di Ostia, aveva dichiarato: "C'è una delibera di Veltroni che impegna il Comune a trovare, in caso di sgombero, una soluzione a queste 18 famiglie. Se sarà trovata una soluzione dignitosa per queste famiglie noi saremo disposti ad andare via, perché lì non c'è una sede politica ma 18 famiglie in emergenza abitativa".