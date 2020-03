in foto: Simone Casella (Foto Facebook)

"Questa sera ho un favore da chiedervi amici. Una ragazza a me tanto cara, la scorsa settimana ha perso suo marito in un incidente in moto sull’Aurelia il giorno 25 febbraio 2020. Simone aveva solo 37 anni e la dinamica dell’incidente non è del tutto chiara". Inizia così l'appello di un'amica di Simone Casella, il 37enne deceduto il 25 febbraio in un tragico incidente avvenuto sul Grande Raccordo Anulare. La moto di Simone si è schiantata contro un tir, lui è morto praticamente sul colpo. Non sono chiari i motivi per cui l'uomo abbia perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava, e amici e familiari temono che una macchina possa averlo urtato. L'appello è della moglie di Simone, Tiziana Borzì, che ha chiesto di condividerlo.

L'appello della moglie di Simone Casella

"Se qualcuno il 25 Febbraio 2020 si trovava sul GRA altezza uscita Aurelia alle 9.20 del mattino e ha visto la dinamica dell'incidente è invitato a farsi avanti per ricostruire la verità. In particolare se qualcuno ha notato un auto bianca, o un veicolo urtare la moto di Simone che si è ritrovata scaraventata da un tir. Grazie a tutti coloro che si faranno avanti per fornire la loro importante testimonianza. Potete rivolgervi a Tiziana Borzì su Facebook". E prosegue: "Non può tornare indietro Simone ma la verità si. Grazie a tutti, Tiziana è una ragazza splendida e buona spero davvero con tutto il cuore che qualcuno di noi possa aiutarla trovando la verità . Solo oggi ha avuto la forza di chiedere aiuto, più il tempo passa più sarà difficile ricostruire la dinamica, vi prego se avete visto qualcosa parlate".

L'incidente del 25 febbraio sul Grande Raccordo Anulare

Simone Casella è morto il 25 febbraio sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza dell'uscita per via Aurelia sulla carreggiata interna. Per cause non totalmente accertate, la moto guidata dal 37enne si è scontrata contro un camion. Ad avere la peggio nel terribile schianto è stato il centauro, morto praticamente sul colpo: sul posto sono giunti in pochissimo tempo i soccorsi del 118, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.