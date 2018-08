Un frana di enormi massi è caduta attorno alle 9.30 della mattina di oggi, mercoledì 22 agosto, su via Diana sul lago di Nemi ai Castelli Romani. In quel momento non passavano pedoni o auto, e solo per un caso il bilancio del crollo del costone di roccia non è ben più grave. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Genzano e di Nemi, che sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area assieme ai carabinieri e a due squadre di vigili del fuoco provenienti da Nemi e Velletri.

La strada provinciale è stata chiusa e transennata in entrambe le direzioni, in attesa che i massi caduti siano rimossi e che la sicurezza del tratto interessato dalla frana sia verificata. Gravi disagi per alcuni cittadini le cui abitazioni sono irraggiungibili in auto, dato che la strada è chiusa sia in direzione di Genzano che di Nemi. Nel tratto interessato dalla chiusura si trovano anche alcune strutture ricettive e il Museo delle Navi di Nemi