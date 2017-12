Oltre all’esplosione del cassonetto della spazzatura avvenuto nel quartiere Parioli, a nord di Roma, ci sono altri episodi che hanno riguardato i secchioni dei rifiuti della Capitale. In particolare, sono stati dati alla fiamme alcuni cassonetti nel quadrante sud della Capitale. Non è la prima volta che accade, anzi, negli ultimi giorni episodi di questo genere si sono registrati varie volte.

Intorno alle 4 di notte due secchioni della raccolta differenziata per il vetro sono andati a fuoco in via Donati, ad Acilia, nel quadrante di Ostia, dove da poco si sono svolte le elezioni per il presidente del decimo municipio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Ostia. Non sono ancora chiare quali siano le cause del rogo, gli investigatori stanno cercando di risalire ad eventuali responsabilità, considerate altamente probabili. Non è infatti escluso, al momento, che si tratti di un gesto doloso. Inoltre, le indagini stanno cercando di accertare se questo episodio sia collegato agli incendi di cassonetti avvenuti nella notte precedente in due strada di Ostia, quando sono stati bruciati 10 cassonetti in totale, coinvolgendo anche due macchine.

Un altro episodio si è registrato, sempre nella notte di Natale, intorno alle 2 del 25 dicembre, in via Vacuna, all’angolo con via Monti di Pietralata. Il conseguente incendio ha sfiorato le abitazioni arrivando anche a pochi centimetri dalle auto parcheggiate. Anche in questo caso l’ipotesi dolosa è quella considerata, per il momento, più verosimile.