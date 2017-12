in foto: Immagine da Facebook, l'incendio in via della Stazione vecchia

Un grosso incendio è divampato nella serata di ieri – sabato 23 dicembre – in via della Stazione Vecchia ad Ostia, proprio di fronte la sede del X Municipio. Qui le fiamme hanno divorato, nell'area di fronte a un luna park, un fabbricato di legno che sarebbe utilizzato come dormitorio. Erano circa le 22.30 quando sul posto sono arrivate diverse squadre di vigili del fuoco che, con l'ausilio di un'autobotte, hanno domai le fiamme. Aperta un'inchiesta sull'episodio: non è escusso che il rogo sia di natura dolosa.

Incendi dolosi anche in altre zone di Ostia. In questo caso a essere presi di mira in via delle Repubbliche Marinare, in via delle Zattere e in via delle Gondole sono stati, ancora una volta i cassonetti dell'immondizia: in tutto 11 quelli dati alle fiamme, danneggiata anche un'auto. Anche in questo caso sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Rimane il dubbio se ci sia o meno una regia unica dietro agli episodi, che fortunatamente non hanno provocato danni a persone ma solo alle cose.