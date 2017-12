Pomeriggio complicato per i residenti di viale Parioli, zona nord di Roma: attimi di paura per chi si trovava in zona quando un’esplosione ha completamente distrutto un cassonetto della spazzatura. Dopo momenti di preoccupazione si è scoperto che a causare la deflagrazione sarebbe stata una sorta di bomba carta, anche se ancora non si è capito chi l’abbia piazzata lì né come e quando l’abbia fatto prima dell’esplosione. Sul posto, dopo la segnalazione di residenti e passanti, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Si sta ora indagando per capire cosa sia avvenuto e quali possano essere state le motivazioni che avrebbero portato qualcuno a piazzare un esplosivo all'interno del cassonetto.

Secondo quanto ricostruito grazie alle prime testimonianze raccolte sul luogo, sembra che questa specie di bomba carta fosse stata messa all’interno di un cassonetto che si trova davanti a un bar pasticceria della zona. L’esplosione è stata così forte da far saltare in aria una parte dei rifiuti contenuti all’interno del cassonetto dell’immondizia, che sono quindi usciti dal secchione e sono finiti contro un’auto parcheggiata. All’interno del veicolo fermo c’era un uomo che comunque è fortunatamente rimasto illeso.