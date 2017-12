Questa mattina, a margine di una conferenza stampa, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha confermato che anche quest'anno ci sarà un'ordinanza contro i ‘botti' di Capodanno nella capitale, come già anticipato ieri da diverse testate giornalistiche. "Gli uffici sono a lavoro, stanno lavorando, come accade anche in altre città italiane", ha chiarito la sindaca. L'ordinanza, che dovrebbe essere valida per la sola notte di San Silvestro, ancora non è chiaro se coinvolgerà solo il centro storico o tutto il territorio comunale.

Ordinanza ‘anti botti': lo scorso anno polemiche e ricorsi.

Lo scorso anno un'iniziativa simile aveva portato con sé moltissime polemiche. L'ordinanza antibotti aveva allora riguardato tutta la città dal 29 dicembre al 1 gennaio, con multe da 25 a 500 euro, e fu peraltro bocciata dal Tar del Lazio e il Campidoglio fu costretto a rinunciarvi. Memore di polemiche e ricorse l'amministrazione Raggi starebbe aggiustando il tiro con un provvedimento più soft.

Misure straordinarie di sicurezza per il Capodanno a Roma.

L'ordinanza che limiterà l'uso dei fuochi d'artificio, si inserisce nel generale sforzo che le istituzioni stanno compiendo per garantire la sicurezza dei festeggiamenti. Sorvegliato speciale il Circo Massimo, dove si terrà il concerto di fine anno organizzato dal comune. Previsti metal dector, il transennamento dell'area, controlli all'ingresso con delle zone di filtro, il divieto di vendita di bevande in vetro. Non è escluso che l'ingresso nell'area dello spettacolo sia contingentato a un numero di persone prestabilito.