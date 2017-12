Misure di sicurezza straordinarie per la notte di Capodanno a Roma. La questura e la prefettura stanno approntando gli ultimi dettagli per i festeggiamenti dell'ultimo dell'anno. Sicuramente saranno posizionate fioriere antisfondamento, transenne e jersey nei luoghi sensibili, e ci sarà il divieto d'ingresso nella Ztl del centro storico (attiva dalle 18.00) per camion e tir. Oltre a polizia, carabinieri e vigili che faranno gli straordinari, la questura sta approntando anche un impiego straordinario dei militari. Allerta massima anche per i vigili del fuoco che hanno disposto turnazioni straordinarie. La sindaca Virginia Raggi inoltre si preparerebbe a firmare un'ordinanza di divieto dei ‘botti', almeno per il centro storico, valida solo per la notte di San Silvestro. Oltre al centro storico servizi di controllo straordinarie all'Eur, dove le discoteche saranno aperte per feste che andranno avanti fino al mattino.

Circo Massimo: misure di sicurezza straordinarie per la festa.

Al vaglio la possibilità di contingentare l'ingresso al Circo Massimo, dove si terrà la festa organizzata da Roma Capitale. Un provvedimento del genere è stato già preso in altre grandi città, come Milano, ed praticamente sicuro che accadrà anche a Roma. All'ingresso dell'area del concerto saranno posti metal detector e filtri di controllo, mentre è stata vietata la vendita di bevande in bottiglie di vetro. A piazza Navona invece saranno mantenute le disposizioni già in essere, con varchi presidiati e contapersone attivati per regolare l'ingresso.