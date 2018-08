in foto: (Immagine di repertorio)

Un camion che sbanda e finisce nella corsia opposta, schiantandosi contro due auto. Questa la dinamica del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Rocca di Papa, comune dei Castelli romani in provincia di Roma. Lo schianto attorno alle 16.30 in via dei Laghi, davanti al convento di Palazzolo. Il conducente del camion, un uomo di 40 anni, mentre affrontava una curva ha perso per cause da accertare il controllo del mezzo, che ha invaso la corsia opposta. In quel momento transitavano due auto, una Toyota Yaris e una Opel Meriva: entrambe sono state colpite dal mezzo pesante. Il primo impatto è stato particolarmente violento: nella Toyota viaggiava un anziano originario di Lariano, che è rimasto gravemente ferito. Il conducente della vettura è stato soccorso dal 118, che ha fatto intervenire un elicottero: l'anziano è stato trasportato d'urgenza al policlinico di Tor Vergata, dove è arrivato in codice rosso. Ferita, anche se in maniera più lieve, anche la donna che si trovava alla guida della seconda vettura, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Albano.

Sul luogo dell'incidente, oltre ai mezzi del 118, sono intervenute anche due pattuglie della polizia stradale per i rilievi di rito utili a comprendere l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità da parte del conducente del camion. Le operazioni hanno comportato lunghe code. La giornata di ieri è stata funestata da incidenti nella Capitale e nei dintorni: l'episodio più grave nelle campagne di Velletri, dove una bimba di un anno e mezzo è stata investita da un'auto all'uscita dall'asilo nido. La piccola, soccorsa e trasportata d'urgenza in eliambulanza, è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Bambino Gesù di Roma.