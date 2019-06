in foto: Foto La Presse

Stop alle botticelle di Roma con temperature pari o al di sopra di 30 centigradi. A stabilirlo un'ordinanza del Campidoglio firmata dalla sindaca Virginia Raggi che vieta la circolazione dei veicoli a trazione animale in particolari condizioni di rischio. Il provvedimento è arrivato oggi, giovedì 27 giugno e resterà in vigore fino al prossimo 30 settembre, a seguito delle intense ondate di calore che si stanno registrando nel mese di giugno e che hanno fatto schizzare la colonnina di mercurio a picchi storici. Un caldo che nella Capitale non si verificava dall'estate del 2003: per questo la prima cittadina è corsa ai ripari, dichiarando che "è esigenza prioritaria tutelare la salute degli animali". L'ordinanza riguarda i cavalli impiegati in attività di trazione di vetture pubbliche o private, e di quelli impiegati in attività ludiche e sportive, con lo scopo di prevenire potenziali danni alla salute degli animali. Le botticelle, in particolare, vedono i cavalli sostenere d'estate una condizione particolarmente a rischio, spesso costretti a spostarsi o sostare sotto il sole e a sopportare un caldo tremendo, proveniente dall'asfalto rovente. Come si apprende dal Campidoglio, il rilevamento delle temperature verrà effettuato sulla base dei dati pubblicati dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia dell’Aeronautica Militare Italiana con riferimento alla stazione di Roma Urbe (consultabili sul sito www.metoam.it).

Dura la critica degli animalisti: "La sindaca ponga fine a questo scempio"

L'ordinanza di stop alle botticelle di Raggi arriva dopo l'appello di ieri lanciato dalle associazioni Animalisti Italiani, Avcpp, Enpa, Lav e Oipa che hanno chiesto alla sindaca di intervenire, pensando ai cavalli obbligati a trascorrere tutto il giorno sotto il sole con l'emergenza caldo, previste specialmente giovedì 27 e venerdì 28 giugno. Un provvedimento che, sottolineano gli animalisti "è arrivato tardi, praticamente a fine giugno, dopo che sono già trascorse giornate di caldo intenso". Si è ancora ben lontani dall'abolizione totale delle botticelle, spiegano: "L'amministrazione Raggi dopo aver boicottato la proposta di deliberazione popolare, iniziativa per la quale le associazioni animaliste avevano raccolto oltre 10000 firme dei romani, non ha fatto nulla di concreto" spiegano. "Il presidente della commissione Ambiente di Roma Capitale, Daniele Diaco, incaricato della tutela degli animali, da anni parla di un regolamento per le botticelle nei parchi e ville storiche, che ad oggi non esiste". E chiedono alla sindaca Raggi se è vero ciò che dice, che ha a cuore la salute degli animali: "Si occupi direttamente lei del problema, trovando presto una soluzione".