Il caldo a Roma quest'anno è arrivato in anticipo. In alcune zone della Capitale la colonnina di mercurio nei giorni scorsi ha segnato 23 gradi, e siamo soltanto alla fine di febbraio. Un caldo anomalo che sta assicurando ai romani giornate all'insegna del sole e del tepore, diffondendo nell'aria la sensazione che la primavera sia ormai davvero arrivata. Il bel tempo continuerà nei prossimi giorni e anche il weekend sarà sereno, occasione ideale per una gita fuori porta, attività all'aperto o passeggiate nei parchi in città. I più intrepidi andranno al mare e chissà se qualcuno si cimenterà già nella prova costume durante le ore più calde. Fa strano pensare che già faccia così caldo, specialmente considerando che questo periodo l'anno scorso nevicava. Esattamente il 26 febbraio di un anno fa, intorno all'una di notte, piccoli e timidi fiocchi di neve hanno iniziato a cadere su Roma, dopo aver ricoperto altre zone del Lazio.

Hanno volteggiato in aria diventando sempre più grandi, per poi posarsi sul Colosseo, sui Fori Imperiali, e su tutte le altre meraviglie di Roma. I romani si sono svegliati e si sono trovati davanti agli occhi una sorpresa. Aprendo le persiane hanno visto la neve sui tetti, sulle auto e sulla strada. Ma il vero spettacolo è stato ammirare il centro di Roma, i monumenti e i parchi completamente imbiancati, come cristallizzati, fermati nel tempo da un incantesimo: uno spettacolo da sogno. Neve che oltre al suo fascino ha portato con sé anche numerosi disagi, specialmente in città, per quanto riguarda gli spostamenti e la viabilità su strade e linee ferroviarie. Quest'anno per il momento secondo quanto prevede il meteo non godremo dello stesso spettacolo.