Potrebbe appartenere a Massimiliano Vece il cadavere in avanzato stato di putrefazione rinvenuto ieri tra i cespugli, in zona Tor Sapienza a Roma. Cinquantadue anni, dipendente del Centro Agroalimentare di Guidonia Montecelio, Massimiliano è scomparso il 16 maggio scorso dopo essere uscito di casa al mattino presto senza il telefonino per recarsi al lavoro. Questa è stata anche l'ultima volta in cui i famigliari lo hanno visto. Di lui non si hanno più notizie da quasi un mese, come se fosse sparito nel nulla. I parenti del cinquantaduenne hanno lanciato numerosi appelli, anche diffusi dalla trasmissione ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai Tre, ma Massimiliano non è ancora tornato a casa. Tuttavia per avere certezze sull'identificazione della salma, per sapere con certezza se il corpo sia il suo, sarà necessario attendere i risultati dell'autopsia. Massimiliano Vece è alto 1,83 metri, ha gli occhi castani e i capelli brizzolati. Al momento della scomparsa indossava una tuta blu, un gilet dello stesso colore con la scritta ‘Dimensione servizi' in bianco, e scarpe antinfortunistica grigio/blu. Sul polso ha il tatuaggio di una lupa.

Il cadavere rinvenuto ieri tra i cespugli a Tor Sapienza

Il rinvenimento del cadavere risale al primo pomeriggio di lunedì 8 giugno. Erano circa le ore 14 quando un operaio dello stabilimento che produce birra ha dato l'allarme, dopo aver notato quella che sembrava essere la sagoma umana nascosta tra la vegetazione in via Birolli e ha segnalato l'accaduto chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Prenestino e la Scientifica, che ha svolto i rilievi del caso. Terminati gli accertamenti, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia. I risultati degli esami infatti serviranno a far luce sulle cause del decesso. Ancora da chiarire come il corpo senza vita dell'uomo si trovasse abbandonato lì.