in foto: Immagine di repertorio

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto attorno alle 14.00 di oggi – lunedì 8 giugno – tra le sterpaglie ai margini della strade su via Renato Birolli, in zona Tor Sapienza alla periferia est della capitale. Si tratta di una strada chiusa, in una zona dove sorgono soprattutto capannoni della logistica e stabilimenti industriali, in particolare modo qui ha sede la fabbrica romana della Birra Peroni. Ancora non è nota l'identità del cadavere, i cui resti si presentavano in un avanzato stato di decomposizione. Sul posto la polizia e il personale della scientifica a lavoro per stabilire l'identità dell'uomo e le cause della morte. Fondamentale sarà l'esame autoptico del medico legale che sarà disposto dal magistrato di turno che, giunto sul posto, ha aperto un fascicolo sul ritrovamento del corpo che è stato trasferito in obitorio.

Le indagini in corso: forse si tratta di un senza fissa dimora

Le indagini sono solo all'inizio, ma una delle ipotesi è che si tratti di un senza fissa dimora morto forse per cause naturali e rinvenuto solo giorni dopo il decesso. Ma non è escluso neanche che il corpo sia stato trasportato e abbandonato nella zona, lontano da sguardi indiscreti. La speranza degli inquirenti è che risalendo per prima cosa all'identità della vittima sarà più semplice stabilire come sia finito senza vita in mezzo al prato, tra l'erba alta e la sterpaglia.