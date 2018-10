in foto: Maria Tanina Momilia

Il corpo trovato nel canale di Fiumicino è di Maria Tanina Momilia. La 39enne era scomparsa da casa ieri mattina e i famigliari non hanno più avuto sue notizie. A dare l'allarme alle forze dell'ordine è stato il marito che, disperato, la stava cercando. Il cadavere era con il volto a testa in giù in acqua, sul tratto di via Castagnevizza. Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica di Ostia. Gli agenti hanno recuperato la donna e l'hanno portata a riva. La salma è stata riconosciuta dal marito che, chiamato dalle forze dell'ordine, si è precipitato sul posto e ha confermato la sua identità. Per fare chiarezza sulle dinamiche della morte e sul motivo per il quale la donna si trovasse lì, sarà necessario attendere i risultati degli esami autoptici. Sul corpo, messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, sarà svolta l'autopsia per verificare le cause del decesso e se siano presenti segni di violenza. Al momento non si esclude nessuna pista e gli investigatori passeranno al vaglio tutte le ipotesi.

Maria Tanina Momilia scomparsa a Fiumicino

Maria Tanina Momilia è scomparsa ieri mattina da Fiumicino. La donna, secondo quanto raccontato dal marito alle forze dell'ordine, sarebbe uscita di casa intorno alle 10 per incontrarsi verso l'ora di pranzo con alcuni conoscenti e non avrebbe più fatto ritorno a casa. Il marito aveva lanciato un appello sui social chiedere ai residenti di aiutarlo a trovarla.