Il bus con i tornelli in dotazione ad Atac, continua la sua sperimentazione itinerante per la città. Dopo aver prestato servizio sulla linea 669 e sulla linea 51 nelle scorse due settimane, la vettura 8185 sposta ora verso il centro della capitale correndo a partire da oggi sulla linea 62 che dalla stazione Tiburtina arriva a San Pietro. Una linea affollata di turisti e romani, su cui sarà testata la sostenibilità del sistema, soprattutto per quanto riguarda i tempi di salita a bordo.

L'annuncio alcuni giorni fa da parte dell'assessora alla Mobilità Linda Meleo: "Migliorare il trasporto pubblico locale significa anche puntare su piccoli interventi, utili a contrastare l'evasione tariffaria: da lunedì prossimo la sperimentazione del tornello sull’autobus passa sulla linea 62. Dalla Stazione Tiburtina fino al Lungotevere Sassia, un percorso con grande affluenza per verificare la risposta dell’utenza. In sintesi grazie a questa novità, introdotta da Atac, chi non ha il biglietto non può salire a bordo. Questo significa controlli intensificati e costanti".

"Voglio ricordare, che l’acquisto del titolo di viaggio – prosegue Meleo – contribuisce prima di tutto al miglioramento del servizio. Su questo tema siamo sempre in prima linea, una battaglia da portare avanti per responsabilizzare i cittadini nel rispetto di chi ogni giorno paga il biglietto e usufruisce dei mezzi pubblici".