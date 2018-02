In arrivo Burian, l'ondata di gelo siberiano che da domenica investirà l'Italia, senza risparmiare la capitale. Oltre alla pioggia, e alla neve, atteso anche un drastico calo delle temperature. E proprio in vista del calo delle temperature e delle possibili gelate, Acea Ato 2 a diffuso una nota contenente i consigli utili per proteggere i contatori idrici. La città si prepara ad affrontare l'ondata di freddo, e anche possibili nevicate: la sindaca Virginia Raggi ha rassicurato i cittadini di aver predisposto gli adempimenti necessari ad affrontare gli eventi meteorologici previsti.

La società "consiglia di utilizzare materiali isolanti", i più adatti "sono il polistirolo e il poliuretano espanso che isolano efficacemente gli apparecchi dall'ambiente esterno". Inoltre invita i cittadini a "non utilizzare giornali o panni in stoffa che, assorbendo acqua e umidità, rischiano di peggiorare la situazione, è importante altresì proteggere le tubature all’aperto di entrata e uscita contatore". Acea fa sapere che in ogni caso "attiverà ogni misura preventiva necessaria per fronteggiare i repentini abbassamenti di temperatura, cercando di limitare al massimo eventuali disagi".