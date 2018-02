Ondata di gelo in arrivo dalla Siberia. Stando alle previsioni del sito IlMeteo.it, la prossima settimana potrebbe arrivare in Italia Burian, correnti di aria gelida provenienti dalla steppa russa. "Un nucleo molto freddo si muoverebbe in senso retrogrado verso l'Europa centrale e raggiungerebbe, entro la fine del mese, anche l'Italia. L'aria in arrivo dalle steppe russe non è altro che il Burian, vento gelido siberiano", fa sapere la redazione web de Il Meteo.it. Su molte regioni potrebbero verificarsi nevicate anche in pianura. L'ondata di gelo è prevista dopo il 25 febbraio, probabilmente all'inizio della prossima settimana.



Le previsioni del tempo per Roma.

Concorda sulle previsioni anche il sito 3BMETEO, anche se per i loro meteorologi resta "ancora incerta la sorte per il Centro e parte del Sud, anche se soprattutto le regioni centrali hanno comunque buone chances, mentre le estreme regioni meridionali dovrebbero rimanere tagliate fuori. In termini invece di precipitazioni e nevicate è ancora prematuro fornire i dettagli. E' comunque altamente probabile che il Mediterraneo reagirà ad una tale offensiva fredda con nuove depressioni e possibili eventi nevosi in pianura non solo al Nord ma anche al Centrosud". Ancora incerte anche le previsioni del tempo per la città di Roma, dove per il momento le temperature minime previste per la giornata di domenica 25 febbraio si attestano sui 2 gradi sopra lo zero.