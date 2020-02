Francesca Costa è la mamma del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, ma anche un'influencer seguita da ben 400.000 utenti su Instagram. E proprio sui social questa mattina ha raccontato l'ennesima disavventura che gli è capitata: nottetempo qualcuno ha forzato la sua auto svaligiandola, smontando diversi pezzi della carrozzeria e degli interni, come mostrato dalle foto che ha condiviso sulle stories di Instagram. “Meno male che ci si ama, fosse il contrario mi dovrei far spiegare qualche passaggio. Buona giornata a voi che non perdete il vizio di farci delle gradite sorprese", così ha commentato l'episodio con i suoi follower. Non è la prima disavventura per Francesca Costa: lo scorso anno nell'arco di poche settimane prima aveva subito il furto dell'auto, poi era stata rapinata in strada.

Derby: gli insulti sessisti degli ultras della Lazio alla mamma di Zaniolo

Se il giovane fuoriclasse giallorosso non è potuto essere protagonista in campo nell'ultimo derby – a causa di un brutto infortunio sul campo con la rottura del crociato – lo è stato negli insulti degli avversari. Il giorno prima della stracittadina gli ultras della Lazio hanno fatto trovare uno striscione con su scritto "Zaniolo come Rocca… Zoppo de Roma", con il disegno di una sedia a rotelle e riferendosi alla vecchia gloria giallorossa Francesco Rocca, che ha subito moltissimi infortuni nella sua carriera. Non contenti il giorno della partita i tifosi biancocelesti hanno appeso uno striscione nei presi dell'Olimpico con su scritto "A casa di Zaniolo questo è sicuro, oltre al ginocchio c'è di rotto pure il c**o", subito rimosso da Ponte Milvio. Un messaggio sessista nei confronti di Francesca Costa, purtroppo non il primo.